Москва, 12 ноября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Комсомольская» и «Парк культуры» будет закрыт в воскресенье, 13 ноября, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

В течение всего дня для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская».

Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Саларьево» — «Парк культуры». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут работать как временно конечные станции с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии

Работа закрытых станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 14 ноября.