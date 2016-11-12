Вашингтон, 12 ноября, 2016, 05:59 — ИА Регнум. В ближайшее время может состояться телефонный разговор избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом будущий глава Белого дома сообщил изданию The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Дональд Трамп доволен

В своём первом интервью, которое он дал после победы на президентских выборах, Дональд Трамп отметил, что уже получил послания от большинства мировых лидеров и со многими из них провёл телефонные переговоры. До настоящего времени, по его словам, нет послания от председателя КНР Си Цзиньпина.

От Владимира Путина поступило «прекрасное письмо», сообщил Дональд Трамп и добавил, что в скором времени между ним и российским президентом запланирован телефонный разговор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких инициированных Кремлём официальных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа не осуществлялось.

В то же время, по его словам, «российские эксперты находятся в постоянном контакте со своими партнёрами» и среди этих людей могут быть те, кто связан с кампанией республиканца.

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