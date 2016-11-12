Монреаль, Канада, 12 ноября, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Канадский певец Леонард Коэн, скончавшийся на этой неделе на 83-м году жизни, был похоронен на еврейском кладбище в канадском городе Монреале, передаёт газета Presse.

Rama Леонард Коэн

Как сообщили представители синагоги Shaar Hashomayim, согласно воле музыканта он был погребён по традиционному еврейскому обряду, рядом с могилой родителей.

Как передавало ИА REGNUM, легендарный канадский певец, поэт и композитор Леонард Коэн скончался 11 ноября в Лос-Анджелесе. За две недели до смерти вышел последний альбом музыканта.