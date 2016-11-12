Сеул, 12 ноября, 2016, 05:30 — ИА Регнум. Полиция Сеула заявляет, что в сегодняшнем митинге за отставку президента Южной Кореи Пак Хын Ке примет участие не менее 170 тыс. человек, сообщает Associated Press 12 ноября.

hojusaram Южнокорейская полиция

В то же время организаторы массовой демонстрации, которая будет проходить у ворот президентского дворца, заявили журналистам, что на акцию протеста может выйти до миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее уже прошло несколько митингов после коррупционного скандала, в котором оказались замешаны «друзья президента» — Ан Джонг Бом и Цой Сун Силь. Так, 5 ноября в центре Сеула протестующим удалось собрать до 100 тыс. человек, выступивших за отставку Пак Хын Ке. Однако сегодняшний митинг может оказаться в принципе самой крупной массовой акцией протеста в азиатской стране за последние десятилетия.