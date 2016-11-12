Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2016, 05:02 — ИА Регнум. The New York Times приводит интересные данные социологов о том, как разделилось голосование среди разных групп американского общества на прошедших выборах президента США, в сводном материале 12 ноября.

DonkeyHotey Слон и осёл

Так, оказалось, что 9% граждан, называющих себя убежденными сторонниками демократической партии США, 8 ноября проголосовали за республиканского кандидата Дональда Трампа. Убежденных республиканцев, проголосовавших за демократа Хиллари Клинтон, оказалось 7%.

Сильное влияние на голосование оказала этническая и религиозная принадлежность граждан, а также место их проживания.

Опросы выявили, что подавляющее большинство черных избирателей (88%), иудеев (71%), большинство латиноамериканцев и азиатов (по 65%) голосовали за Клинтон. Кандидата от демократов поддержали жители крупных городов с численностью населения более 50 тыс. жителей (59%).

За Трампа проголосовало подавляющее большинство белых евангелистов (81%) и в целом большинство протестантов (58%), среди католиков Трамп оказался чуть популярнее противника (52%). Избирателями Трампа были жители малых городов и деревень (62%).

Однако опросы не выявили значительной поляризации общества по вопросу избрания президента в зависимости от возраста или уровня образования.

За Клинтон отдало свой голос большинство пришедших на выборы молодых избирателей, в возрасте от 18 до 29 лет (55%). Граждане в возрасте старше 45 лет отдали голос за кандидата от республиканцев (53%). Но в целом разница в голосовании разных поколений оказалась не так велика, как этого можно было бы ожидать.

Уровень образования сложно однозначно назвать критерием, который сильно повлиял на выбор граждан.

Так, из «не белых граждан без образования в колледже» за Клинтон проголосовали 75% опрошенных. Из «белых граждан без образования в колледже» 67% избирателей голосовали за Трампа. При этом демократического кандидата также выбрало большинство избирателей с университетским образованием, примерно 58%.

А вот в вопросе о том, как голосовали граждане в зависимости от уровня дохода, есть разница.

52% избирателей с годовым доходом менее $50 тыс. голосовали за Хиллари Клинтон, за Трампа в этой категории — 41%. А в категории избирателей с доходом от $50 тыс. и выше 50% были за Дональда Трампа, 46% — за Клинтон.

Для американцев, и без опросов приблизительно понимающих, как и кто голосовал, цифры вряд ли удивительны. А вот некоторым российским либеральным «аналитикам», в эфире государственного телевидения называющих избирателей Трампа «маргиналами», стоило бы призадуматься.

Кстати, о либералах. За супер-консерватора Трампа проголосовало 10% избирателей, заявивших о своих ультралиберальных взглядах. Каждый десятый «не смог себя заставить» выбрать Клинтон, даже вопреки политическим убеждениям. И самое главное:

Как передавало ИА REGNUM, по опросам Gallup, 76% сторонников Хиллари Клинтон признали победу Дональда Трампа на выборах президента США.