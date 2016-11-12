Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провёл первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах президента США, сообщила пресс-служба всемирной организации.

Kremlin.ru Пан Ги Мун

Как отмечается, Пан Ги Мун «приветствовал призывы избранного президента Дональда Трампа к единству после трудных выборов» в Соединённых Штатах.

Генеральный секретарь «выразил уверенность в том, что США и ООН продолжат поддерживать традиционно крепкие связи и сотрудничать в деле продвижения мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека по всему миру», говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что собеседники договорились поддерживать дальнейшие контакты.

Напомним, ранее агентство Associaеed Press сообщило, что Пан Ги Мун, срок полномочий которого истекает 31 декабря, рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в ближайшие недели, чтобы рассказать будущему президенту США о планах ООН по дальнейшему сотрудничеству с Вашингтоном.

Как передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября. По предварительным данным, он получил 289 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон — 218 голосов.