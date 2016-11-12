Москва, 12 ноября, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 11 ноября провели акции по раздаче гуманитарных грузов в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

В частности, в населенном пункте Димас провинции Дамаск мирным жителям было передано около двух тонн гуманитарных грузов, в районе Эль-Ашрафия городе Алеппо — около одной тонны.

Сообщается также, что для мирных жителей, покидающих подконтрольные незаконным вооружённым формированиям районы Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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Как говорится в документе, в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями шести населённых пунктов в провинциях Хама и Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 924.

Продолжены переговоры прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

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