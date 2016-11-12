Вашингтон, 12 ноября, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Министром обороны США после вступления Дональда Трампа в должность главы Белого дома может стать республиканка Келли Эйотт. Об этом пишет Thw Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

United States Senate Келли Эйотт

Как отмечает издание, в случае утверждения её кандидатуры Эйотт будет играть роль «неоконсервативного ястреба» в оборонной политике и станет одной из немногих женщин в кабинете Трампа.

Ранее, напомним, Келли Эйотт, уступила представителю Демократической партии Мегги Хассан в борьбе за сенатское кресло в штате Нью-Гэмпшир.

Вместе с тем подчёркивается, что окончательного решения ещё не принято. В качестве других кандидатур на должность главы Пентагона называются генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Келлог, бывший глава военной разведки США генерал Майк Флинн, сенатор от Алабамы Джефф Сешшнс.

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