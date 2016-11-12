Киев, 12 ноября, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с уровня «CCC» до «B-», прогноз по рейтингу «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

Gideon Benari Рейтинг Fitch

Сообщается, что рейтинг Украины по выпуску облигаций в иностранной и национальной валютах также повышен до уровня «B-». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в местной и иностранной валюте повышен с уровня «C» до «B».

Агентство прогнозирует инфляцию на Украине в 2016 году в среднем на уровне 14,9%, увеличение госдолга до 74% ВВП. Рост экономики, согласно прогнозу, может составить 1,1% в 2016 году, 2,5% — в 2017 году, 3% — в 2018 году.