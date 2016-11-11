София, 12 ноября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Новый газопровод-интерконнектор между Болгарией и Румынией, объединивший газораспределительные сети двух стран, официально запущен в эксплуатацию 11 ноября. В торжественной церемонии открытия приняли участие главы правительств Болгарии и Румынии Бойко Борисов и Дачиан Чолош, министры энергетики Теменужка Петкова и Виктор Григореску, а также представители Еврокомиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aldenn Дунай

Общая продолжительность газопровода, операторами которого выступают компании «Булгартрансгаз» и «Трансгаз Румыния» составляет 25 километров, из которых 15,4 километров проходят по территории Болгарии, 7,5 км — по территории Румынии, 2,1 км — подводный переход через реку Дунай, основной и резервный газопровод. Строительство осуществляла австрийская компания Habau.

Межсистемная газовая связь между Болгарией и Румынией, построенная в соответствии с требованием Европейского энергетического союза, призвана способствовать диверсификации поставок природного газа для обеих стран, а также гарантировать постоянные и надёжные поставки природного газа для бытовых и промышленных потребителей в двух странах, заявили ранее в Минэнерго Болгарии.

Как заявил на церемонии Бойко Борисов, газопровод-интерконнектор с Румынией, а также запланированные аналогичные газопроводы с Грецией, Турцией и Румынией «откроют большие возможности не только для диверсификации, но также для бизнеса и рынка».

«Вы знаете, что мы застали несколько лет назад — три посредника между российской и болгарской трубой. Не один, не два, а три! Почти 300 млн — выплаты этим посредникам. Поскольку память у нас коротка, я хочу сегодня всем об этом напомнить. Болгария получала самый дорогой газ в Европе. Сегодня мы имеем самую низкую цену на газ, который мы импортируем», — сказал болгарский премьер.

Он также сообщил о достижении договорённости между ним, премьер-министром Сербии Александром Вучичем и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером о том, что на следующей неделе будет получено финансирование со стороны ЕС на строительство газопровода Болгария-Сербия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Болгарии называет строительство газопроводов-интерконнекторов с соседними странами одним из приоритетов в своей энергетической политике. Переговоры по ним находятся на разных стадиях. В частности, соединительный газопровод между Болгарией и Грецией планируется построить до конца 2017 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на 2018 год. Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявляла также о «серьёзном прогрессе» в переговорах с Сербией и Турцией.