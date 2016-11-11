Бразилиа, 12 ноября, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Бразилия обратилась в трибунал Всемирной торговой организации с иском против США, сообщает Associated Press 12 ноября.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

По информации, предоставленной пресс-службой ВТО, иск касается ввозных пошлин на металлопрокат из латиноамериканской страны, которые были увеличены правительством Соединенных штатов в 2016 году.

Американская сторона пока никак не комментирует ситуацию. Известно, что формальным поводом для увеличения тарифов на ввоз горячего и холодного стального проката из Бразилии стали заявленные «проблемы с качеством» продукции.

Всемирная торговая организация (ВТО), которая на данный момент объединяет 162 страны, была создана в 1997 году для «либерализации» международной торговли. Суд ВТО вправе требовать от государств-членов отмены пошлин и других «протекционистских» мер, а также наложить санкции за неисполнение правил организации.

Маловероятно, что руководство США добровольно пойдет на уменьшение ввозных пошлин — именно «защита» национальной экономики является важной частью экономической программы нового президента США, «консерватора» Дональда Трампа, избранного всенародным голосованием 8 ноября. Однако у Бразилии есть все шансы — прецеденты отмены судом ВТО «завышенных» тарифов на ввоз иностранной продукции в штаты случаются регулярно.

Как передавало ИА REGNUM, в прошлом месяце Китаю удалось добиться победы в суде ВТО по жалобе против антидемпинговой политики США. Тяжба была связана с товарами нескольких отраслей промышленности, включая машиностроение, электронику, лёгкую промышленность, металлообработку, годовой объем экспорта которых из КНР в США составляет до $8,4 млрд.