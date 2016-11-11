Брюссель, 12 ноября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Политика Евросоюза по вопросам Украины не поменяется после прихода в Белый дом Дональда Трампа, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в интервью телекомпании Deutsche Welle.

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Могерини выразила уверенность в том, что политика ЕС по отношению к Украине не претерпит изменений не только по вопросу о Донбассе, но и по ситуации с Крымом. Даже смена президента США не должна повлиять на позицию ЕС по этим вопросам. «Мы в последние годы очень плодотворно и конструктивно взаимодействовали с Вашингтоном, но политика не определяется в Вашингтоне», — подчеркнула Могерини.

Могерини подчеркнула, что «ЕС работает с Россией по различным направлениям», включая вопросы борьбы с терроризмом, но в Сирии у Евросоюза и России «очень разные» позиции. Она отметила, что диалог с Россией будет поддерживаться, но на основании принципиальной позиции ЕС.