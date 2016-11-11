Минск, 12 ноября, 2016, 00:03 — ИА Регнум.



Пресс-служба президента Белоруссии

«Политическая значимость Минска для Анкары значительно упала и нынешний визит больше похож на визит вежливости, и не более», — заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая итоги состоявшегося сегодня визита президента Турции в Минск.

Во время визита президенты Турции не жалели комплиментов, заверяя визави и окружающих в теплейших чувствах и большой личной дружбе. На этом фоне нашлось место и проблемным темам. «Белоруссия под руководством Александра Лукашенко продолжает прогрессировать» — заявил во время визита в Минск президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила: «Президент Турции в свою очередь выразил удовлетворение в связи с приверженностью Белоруссии демократическим принципам».

По мнению белорусского политолога, заявления на тему демократии были чем-то вроде елея, который лидер исламского государства пролил на раны Александра Лукашенко, которого недавно на Западе открыто называли «последним диктатором Европы» и пророчили участь Слободана Милошевича. «Что ещё мог Эрдоган сказать Лукашенко? Оба — авторитарные лидеры, оба параноидально боятся заговоров и повсюду видят подготовку к перевороту, оба собираются быть у власти до конца дней своих, — отметил Радов. — Тут вообще-то ситуация из басни Крылова о петухе и кукушке».

«На самом деле результат для простого народа от этой дружбы практически нулевой, — считает белорусский политолог. — Разве что белорусы будут и дальше ездить в Турцию на отдых. Что касается всего остального, то здесь всё по-прежнему глухо. Вряд ли товарооборот, который упал более чем в двадцать раз, догонят до $1 млрд, особенно на фоне примирения России и Турции».

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