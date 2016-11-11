Степанакерт, 11 ноября, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Азербайджан резко активизировал действия на лини соприкосновения войск с Карабахом. По сообщению карабахской стороны, впервые после апрельской войны азербайджанская армия массированно применяет миномёты.

Photolure Разрушенный дом в селе Талыш после апрельской войны

«Как в течение ночи, так и сегодня (11 ноября — ИА REGNUM ) с утра ВС Азербайджана продолжают свои провокации на некоторых участках линии соприкосновения. В частности, с 12:15 противник подвергает обстрелу из 60-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов боевые позиции Армии обороны, расположенные на северо-восточном направлении линии соприкосновения (Талыш и Ярымджа)», — отмечает пресс-служба минобороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, особенно интенсивному обстрелу подвергаются позиции, расположенные у села Ярымджа.

«Для подавления агрессивной активности противника передовые части Армии обороны переходят к ответным действиям. Министерство обороны НК заявляет, что вся ответственность за рост приграничной напряженности ложится на азербайджанскую сторону», — говорится в сообщении.

По словам главы администрации Талыша Вилена Петросяна, снаряды на жилые территории села не попадали, а стрельба ведется в направлении позиций, расположенных близ Талыша.

По данным Петросяна, в Талыше сегодня живут только мужчины, поскольку особенно в вечерние часы оставаться в селе крайне опасно.

«В последнее время вооруженные силы Азербайджана активизировали свои действия. В частности, как отметил он, после апрельских боев не было случая применения минометов, но сегодня этот вид оружия уже применяется», — цитирует Петросяна радио «Азатутюн».

В связи с обострением ситуации на передовой с сообщением выступило МИД НКР.

«В ночь с 10 на 11 ноября и в течение дня вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу передовые позиции Армии обороны НКР в районе сел Талиш и Ярымджа из 60 и 82 мм минометов. Подобное массированное применение минометов, происходящее впервые после крупномасштабной апрельской агрессии против Нагорного Карабаха, стало продолжением предпринимаемых в последнее время Азербайджаном действий по эскалации напряженности на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

У МИД республики вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что обострение ситуации происходит на фоне подготовки Азербайджаном к крупномасштабным военным учениям у границ НКР, с привлечением большого количества военной техники и живой силы.

«Подобные действия являются вопиющим нарушением достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей о недопустимости эскалации напряженности на линии соприкосновения и свидетельствуют о намерении Азербайджана препятствовать осуществлению мер, направленных на создание условий для возобновления переговорного процесса», — отмечает внешнеполитическое ведомство Карабаха.

Более того, согласно сообщению, Азербайджан не только отказывается от создания механизмов расследования инцидентов и расширения офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, но и стремится подорвать единственный международный механизм наблюдения за сохранением режима прекращения огня, обстреляв район, где миссия ОБСЕ накануне осуществила плановый мониторинг.

«В сложившейся ситуации призываем сопредседателей МГ ОБСЕ, Действующего председателя ОБСЕ и международное сообщество в целом самым решительным образом осудить деструктивную политику властей Азербайджана и принять действенные меры по недопущению дальнейшей эскалации напряженности.

В свою очередь НКР будет пресекать любые действия Азербайджана, угрожающие безопасности республики, миру и стабильности в регионе», — говорится в сообщении МИД НКР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12-го по 18-е ноября в вооруженных силах Азербайджана будут проведены крупномасштабные учения с целью проверки системы управления войсками и оружием в полевых условиях. По данным министерства обороны Азербайджана, на учения будут привлечены до 60 тыс. личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и бронетехники, a также до 700 систем ракетных войск и артиллерии.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян назвал проводимые Баку учения «ещё одной провокацией». «Ещё одной провокацией является запланированные на следующую неделю в Азербайджане широкомасштабные военные учения, в которых, согласно Баку, будут вовлечены почти все вооруженные силы и техника Азербайджана, что является грубейшим нарушением международных обязательств по контролю над вооружениями. Таков ответ руководства Азербайджана на призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ к решению конфликта исключительно мирным путем и продвижению переговорного процесса», — заявил Налбандян 8 ноября.