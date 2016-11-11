Москва, 11 ноября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин делал все, чтобы остаться нейтральным к ходу выборов президента США, сообщил в интервью CNN пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин никогда «не указывал на то, кто является его любимым кандидатом». Сотрудничество с действующей администрацией Белого дома по сирийской проблеме продолжится, так как в сложившейся в Сирии ситуации непозволительно ждать два месяца для выполнения обещаний Вашингтона по размежеванию террористов и сирийской оппозиции.

В то же время Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не ожидает резкого улучшения отношений с Вашингтоном.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые прошли 8 ноября. Избранный президент вступит в должность 20 января 2017 года.