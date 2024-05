Веллингтон, 11 ноября, 2016, 23:04 — ИА Регнум.



Восход. Новая Зеландия

Известный британский ученый и писатель Ричард Докинз опубликовал официальное письмо, в котором попросил Новую Зеландию стать «новыми Афинами» для англоязычных интеллектуалов.

По словам писателя, мир после Brexitи победы Трампа вынудит писателей и ученых искать убежище, спасаясь от невежественных «реднеков», таким убежищем может стать Новая Зеландия, заявил Докинз в открытом обращении на портале ScientificAmerican.

«Дорогая Новой Зеландии, ты — глубоко цивилизованным маленькая страна, с небольшим населением и парой прекрасных, просторных островов. Вы заботитесь об изменении климата, будущем нашей планеты и других важных с научной точки зрения вопросах», пишет он.

Писатель призывает Новую Зеландию содействовать переезду лауреатов Нобелевской премии, Филдсовской премии, ученых Национальной Академии Наук и предложить им новозеландское гражданство.

«Вы можете сделать Новую Зеландию Афинами современного мира», — настаивает Докинз.

Письмо процитировали ведущие англоязычные СМИ, такие как The New York Times и The Guardian, которые также сообщили об увеличении интереса к эмиграции в Новую Зеландию. В течение суток после публикации заявления Ричарда Докинза сайт Иммиграционной службы Новой Зеландии получил 56 тыс. заявок из США, что на 2500% превышает средний показатель в 2,3 тыс.

Общественность Новой Зеландии по-разному реагирует на отчаянный призыв из-за океана. «Почему мы должны принять интеллектуальных белых беженцев, если мы ранее упорно проводили политику ограничения въезда «не-белых» беженцев, хотя они так сильно в этом нуждаются. Это совершенно непристойное предложение», — заявила профессор Оклендского университета Никола Гастон.

Гастон, бывший президент Ассоциации ученых Новой Зеландии, считает, что приток иностранных ученых пагубно скажется на финансировании исследований. По ее словам, «ученые Новой Зеландии лично заинтересованы в благополучии своей страны, они занимаются конкретными прикладными проблемами, которые позволят улучшить жизнь в Новой Зеландии. Мы не готовы менять этих людей — и это знание — на зазнавшихся звезд из-за океана».