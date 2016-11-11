Варшава, 11 ноября, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч человек присоединились к устроенному националистами «Маршу независимости» в Варшаве, сообщает RT.

Цвета национального флага Польши

«Марш независимости», приуроченный организаторами ко Дню независимости Польши, проходил под лозунгом «Польша — бастион Европы». Участники акции вышли на нее с национальными флагами, поджигали файеры и взрывали петарды. Они скандировали националистические и антимигрантские лозунги, публично сожгли флаг с логотипом компании Facebook. Со сцены, возле которой завершился марш, звучали слова: «От колыбели и до гроба, польский Вильнюс, польский Львов», повторяемые участниками марша.

По данным полиции, в марше приняли участие 75 тысяч человек. Правоохранители не сообщали о каких-либо происшествиях. Безопасность в столице Польши в день независимости обеспечивают семь тысяч силовиков, в небе над городом патрулируют полицейские вертолеты.