Минск, 11 ноября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. «В последнее время Анкара старается наладить отношения на постсоветском пространстве не только с мусульманскими республиками (Азербайджаном и странами Средней Азии), которые входят в зону геополитических интересов Турции с начала 1990-х годов и имеют определенную этноконфессиональную близость, но и с теми государствами, которые таковой не обладают», — заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов, оценивая интерес Турции в Белоруссии.

Раис Сулейманов Эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов

В Минске 11 ноября побывала представительная турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состоялись переговоры на уровне президентов и правительств, белорусско-турецкий бизнес-форум и торжественное открытие минской Соборной мечети.

Соборная мечеть в Минске, открытая при участии президентов Белоруссии и Турции, была многолетним долгостроем, отметил Сулейманов. То, что её открыли наконец, с одной стороны — это завершение многолетнего строительства, а с другой стороны — прекрасный повод Турции интенсифицировать свои отношения с официальным Минском, считает эксперт.

«Открытие Соборной мечети в Минске при финансовой поддержке Турции свидетельствует о желании Анкары переориентировать на себя мусульманскую общину Белоруссии, — констатировал исламовед. — Мусульмане на территории Белоруссии живут со времен Великого княжества Литовского, в котором в XIV веке поселились татары из Золотой Орды. Постепенно они сформировались в этноконфессиональную группу, получившую название «польско-литовские татары». В языковом плане они ассимилировались, находясь среди местного славянского населения, но сохранили свою этническую идентичность и мусульманское вероисповедание. Их с полным правом следует считать коренным мусульманским населением Польши, Литвы и Белоруссии».

Сулейманов напомнил, что в советское время татары Белоруссии в религиозном плане ориентировались на Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) с центром в Уфе, однако в постсоветский период произошли изменения. Сулейманов выделил несколько важных факторов.

«Во-первых, мусульманская община Белоруссии стала полиэтничной за счет мигрантов: в ней стали присутствовать этнические арабы (студенты вузов Минска), азербайджанцы, представители народов Центральной Азии, турки, славянские неофиты. Во-вторых, ДУМЕС как единый муфтият в постсоветский период подвергся расколу, и мусульманская община Белоруссии, ориентировалась на разные муфтияты в России: то на верховного муфтия России Талгата Таджутдина в Уфе, то на председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина в Москве. Муфтий Белоруссии Абу-Бекир Шабанович (в советские времена — Борис Иванович Шабанович был директором средней школы, — прим. ИА REGNUM ) ездил и в Уфу, и в Москву для налаживания связей и контактов, как бы метясь между тем, на кого стоит ему ориентироваться», — сказал исламовед.

Он обратил внимание, что на открытие минской Соборной мечети Шабанович пригласил из РФ только председателей Совета муфтиев России, а из Уфы никого не позвал. Это свидетельствует о том, что «Шабанович сближается только с этой российской мусульманской организацией», считает эксперт. Сулейманов считает, что такой односторонний подход белорусского муфтия Шабановича неверный: «Стоило бы звать многих российских муфтиев (и из Москвы, и из Уфы, и из Казани, и из Грозного), чтобы сохранять ровные отношения со всеми, но он предпочел выбрать только одну сторону».

«В-третьих, сама мусульманская умма Белоруссии организационно не единая: в ней два муфтията (один возглавляет Абу-Бекир Шабанович, второй — Али Воронович). Однако учитывая, что именно его муфтияту принадлежит Соборная мечеть в Минске, и в открытии именно этой мечети участвует президент Белоруссии, то понятно, что именно муфтият Шабановича власти в Белоруссии видят в роли своего партнера», — констатировал исламовед.

Он также обратил внимание на ещё одну особенность: «В-четвертых, через финансирование мечетей Турция стремится переориентировать на себя мусульман этих стран. Анкара давала деньги и на Соборную мечеть в Москве, куда приезжал на открытие в сентябре 2015 года Эрдоган, и вот теперь помогла с достройкой Соборной мечети в Минске. Видимо, Турция стремится использовать мусульманский фактор для выстраивания отношений с Белоруссией».

«И хотя мусульмане в Белоруссии — это меньшинство, но это позволяет их рассматривать как фактор для укрепления белорусско-турецких отношений. И против этого ничего не имеют в Минске», — резюмировал эксперт.

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