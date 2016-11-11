Вашингтон, 11 ноября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Полицейские США арестовали порядка 250 человек в ходе беспорядков, устроенных противниками победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает агентство Associated Press.

Elvert Barnes Полиция США

Уточняется, что в разных регионах США протесты имели разный характер. Например, в Лос-Анджелесе протесты, в основном, носили мирный характер, однако местной полицией были арестованы 185 человек. Задержанные участники акций протеста блокировали улицы и препятствовали движению транспорта.

В Окленде во время разгона протестных акций несколько полицейских были травмированы, там были арестованы 11 человек. В городе Портленд около 300 человек заблокировали автомобильное движение, там полицейскими были задержаны 26 человек, так как они препятствовали движению автомобилей и совершали акты вандализма. В некоторых местах полиция применила для разгона манифестантов спецсредства, перечный газ и резиновые пули.