Курск, 11 ноября, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Курская область успевает в срок подготовиться к новой схеме обращения с отходами, на которую все регионы должны перейти с 1 января 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

По мнению заместителя губернатора Александра Демина, 2017 год будет «переходным», так как в один момент изменить систему обращения с отходами не удастся. Напомним, в новой системе организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, особое внимание будет уделяться переработке отходов.

Территориальная схема Курской области уже согласована Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и утверждена региональным комитетом ЖКХ и ТЭК. Документ будет прогнозировать объемы образующихся отходов и планировать деятельность по их утилизации, просчитывать необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов.

В регионе появится единый оператор, который будет осуществлять сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. С оператором будут производиться и все расчеты на основании прямых договоров с гражданами, организациями, предприятиями. Выбирать его буду на конкурсной основе сразу на десять лет. Чтобы мусор не складировался на полигонах, а перерабатывался, понадобятся новые предприятия и мусороперерабатывающие заводы — эта обязанность также ляжет на плечи регионального оператора.

Также с 1 января изменится порядок начисления платы за услуги по утилизации мусора: он будет вестись исходя не из площади жилья, а по количеству человек, проживающих в помещении. Норматив будет утвержден комитетом ЖКХ и ТЭК по федеральной методике, а потом будет просчитан тариф за вывоз ТБО.