Подольск, Московская область, 11 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и подмосковным «Витязем» начался при участии лишь двоих главных судей, так как двое линейных арбитров Павел Бадыль и Иван Дедюля застряли в подмосковных пробках, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ХК «Витязь».

Hcvityaz.ru Игроки ХК «Витязь»

Игру вышли обслуживать только два главных арбитра встречи Роман Гофман и Денис Наумов.

Встреча началась в 19:30, игра проходит в ледовом дворце «Витязь». По итогам первого периода хоккеисты петербургского СКА выигрывают со счетом 1:0.

Напомним, 11 ноября движение по дорогам Москвы и МКАД было парализовано из-за сложных погодных условий.