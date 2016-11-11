Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Сотрудникам петербургского парламента рекомендовано отказаться от туфель на шпильках. Такую просьбу озвучили на специальном собрании для помощников депутатов и других работников аппарата Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Залы Мариинского дворца

Шпильки, видимо, провинились тем, что наносят ущерб историческим полам Мариинского дворца, где находится Заксобрание. Заметим, женская часть фракции «Единой России», например, депутаты Анастасия Мельникова и Елена Рахова, постоянно появляются во дворце на шпильках. В кулуарах замечают, что женщины-парламентарии вряд ли откажутся от своих обувных предпочтений.

Кроме того, на собрании помощников всем сообщили о необходимости носить с собой сменную обувь или надевать бахилы. Впрочем, это правило старое: например, экскурсионные группы в Мариинском дворце всегда обеспечиваются бахилами, а вот журналистов переодеваться пока никто не заставляет. Сидеть на подоконниках дворца помощникам депутатов тоже запретили.

Кроме того, пресс-служба парламента запретила записывать телевизионные интервью в столовых Мариинского дворца, чтобы избежать оказий, когда в кадр, того не желая, попадали жующие депутаты или сотрудники ЗакСа. По словам последних, такие прецеденты уже случались.

Добавим, петербургское Заксобрание уже вводило официальный дресс-код для себя, а также пыталось ввести его для представителей СМИ с 2006 года. Позднее «эсер» Алексей Ковалев появился на заседании в джинсах и рубашке с коротким рукавом, и депутаты позапрошлого созыва принялись сражаться со стилем casual. Затем развернулась дискуссия вокруг миниюбок и сетчатых колготок, которые тоже предполагалось запретить.

Стоит отметить, одним из самых рьяных борцов за деловой стиль всех присутствующих во дворце всегда был единоросс Сергей Никешин. На данный момент от депутатов ожидается, чтобы они ходили на заседания в галстуках и в белых сорочках.

Как сообщалось, на одном из первых заседаний Заксобрания нового созыва спикер Вячеслав Макаров выразил недовольство тем, что некоторые из парламентариев пришли в Мариинский дворец без галстуков.