Москва, 11 ноября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Первый испытательный полет среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 запланирован на февраль-март 2017 года, доложил 11 ноября президенту России Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя Правительства Дмитрием Рогозиным

По его словам, первые два таких самолета уже построены, один из них находится в Иркутской области, а второй подготавливается в Подмосковье. В декабре 2016 года запланирована постройка третьей машины этой модели. Четвертое воздушное судно будет построено уже с новыми двигателями типа ПД-14. Работа над обеими уже готовыми машинами ведется синхронно, осуществляется наземная подготовка. В январе-феврале будет загружено программное обеспечение для первого полета авиалайнера и проведены последние предполетные испытания всех его систем.

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 разрабатывается для замены устаревших лайнеров типа Ту-154. МС-21 составит конкуренцию Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Новое воздушное судно будет способно принять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальная дальность полета МС-21 будет достигать пяти тысяч километров.