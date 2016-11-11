Москва, 11 ноября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер, рекомендовавший президенту США не координировать с Россией действия в Сирии, расписывается в собственной близорукости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Подобными заявлениями глава американского военного ведомства расписывается в собственной близорукости. Кроме того, это лишний раз доказывает, что «партия войны» не ставит своей целью скорейшее завершение военных действий в Ближневосточном регионе», — отметил Железняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Этих деятелей, в отличие от руководства нашей страны, абсолютно не беспокоят судьбы целых народов, страдающих от рук террористов и с огромным трудом выживающих в условиях непрекращающихся военных действий при попустительстве западной коалиции, контролируемой США», — говорит парламентарий.

С такими советчиками, как достающийся в наследство шеф Пентагона, предлагающий Дональду Трампу не сотрудничать с Россией в Сирии, США вряд ли удастся достичь успехов в борьбе с международным терроризмом, заявил Железняк.

«Здравомыслящим политикам давно очевидно, что добиться окончательного искоренения глобальной террористической угрозы можно, лишь объединяя усилия ответственных государств. Надеюсь, новый глава Белого дома будет взвешенно относиться к таким предложениям и станет руководствоваться принципами здравомыслия в своей внешней политике», — сказал депутат.

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что рекомендует президенту не координировать с Россией действия в Сирии до тех пор, пока Москва не начнет «делать правильные вещи». В интервью телекомпании CBS Картер заявил, что поддержка Россией правительства Сирии «просто-напросто подпитывает насилие» в этой стране.