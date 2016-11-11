Казань, 11 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов предложил руководству Uber запустить в Казани пилотный проект по корпоративному обслуживанию бюджетных учреждений, спортивных школ с целью разгрузить городскую транспортную систему. В рамках рабочего визита в США он посетил офис компании в Сан-Франциско, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Sindsegmd.com.br Uber

Вице-президент по коммуникациям и публичной политике Uber Рэйчел Уэтстоун рассказала главе региона о деятельности компании и о планах по ее развитию. В результате Минниханов предложил обсудить сотрудничество в сфере информационных технологий и возможность создания дата-центра (хранение данных) компании Uber в Татарии.

Представители Uber заинтересовались сотрудничеством с республикой в части дополнения системы городского общественного транспорта автомобилями компании.

Напомним, Uber — международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на ноябрь 2016 года, сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира. Капитализация компании — $62,5 млрд. В России Uber работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Уфе, Перми, Омске, Челябинске, Самаре и Тольятти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, деятельность Uber вызывала многочисленные протесты таксистов, особенно в странах Европы. В Париже, Лондоне и Брюсселе таксисты активно бастовали против сервиса Uber. Использование его было запрещено в Германии, Испании и Португалии. В России таксисты также выражали недовольство внедрением услуг агрегаторов заказов, считая, что такие компании, как «Яндекс.Такси», GetTaxi, Uber завышают комиссионные сборы, а выплаты за посреднические услуги постоянно возрастают, съедая треть выручки. Весной 2016 года таксисты Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России проводили забастовки против так называемой «уберизации», мотивируя это тем, что затраты на покупку и эксплуатацию машин выросли на порядок, а выплаты агрегаторам заказов увеличиваются.

Федерация автовладельцев России (ФАР) от имени таксистов направляла письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая отказалась признать, что сервисы вызова такси Uber, Gett и «Яндекс.Такси» монополизировали рынок и занижают цены. В ФАС посчитали, что указанные сервисы не могут монополизировать рынок, поскольку деятельность компаний заключается в сборе и передаче информации между пользователями услуг такси и перевозчиками, сами же они транспортных услуг не оказывают.

В мае против Uber взбунтовались и американские таксисты, подав коллективный иск с требованием для себя статуса штатных работников, а не частников. При этом аналогичный иск, который ранее подали водители в штатах Калифорния и Массачусетс, был успешно улажен. Стороны договорились, что водители остаются в статусе штатных таксистов, а Uber придется выплатить водителям порядка $100 млн.