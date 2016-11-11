Воронеж, 11 ноября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Директор воронежского филиала «Почты России» стал фигурантом уже третьего уголовного дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по Воронежской области, «сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно коллегами из регионального УФСБ выявлен факт злоупотребления полномочий руководителем филиала федерального государственного унитарного предприятия, путем заключения договоров на оказание услуг с завышенными тарифами». По некоторым данным, речь идет именно о Юрии Бесхмельницыне.

Alexey Ivanov Почта России

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранителей, в 2013 году 39-летний директор воронежского филиала госпредприятия без согласования с руководством заключил 60 договоров с двумя местными организациями сроком действия на месяц каждый — на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий. Позже, в декабре 2015 года, были заключены еще три таких договора.

Общая сумма сделки, по оценке следователей, составила 36 млн рублей. При этом договоры заключались без проведения конкурсов и без регистрации в головном офисе предприятия. Более того, тарифы, указанные в договорах, превышали тарифы, заключенные по результатам закупочных процедур, на 21,4 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении директора воронежского филиала «Почты России» Юрия Бесхмельницына было возбуждено два уголовных дела. Первое — о мошенничестве. По версии следствия, «38-летний руководитель областного предприятия связи, используя свое служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы по оплате арендуемой им квартиры». Тогда речь шла об ущербе в 350 тыс. рублей. Летом, после возбуждения дела, Бесхмельницын был отстранен от должности.

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О возбуждении второго дела, по статье о превышении служебных полномочий, стало известно в октябре — по версии следствия, он заключил договор с превышением стоимости услуги, ущерб оценили в 1,4 млн рублей.

Бесхмельницын возглавил воронежский филиал «Почты России» в 2011 году, до этого он работал заместителем директора УФПС Белгородской области. Отметим, что в период работы на посту Юрия Бесхмельницына к работе ведомства неоднократно высказывались претензии, в том числе со стороны регионального управления МВД: в 2014 году проблема своевременной доставки корреспонденции (в частности, квитанций о штрафах) стала предметом обсуждения даже на уровне правительства региона.