Москва, 11 ноября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. 11 ноября в Москве прошли консультации первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова со статс-секретарем МИД Федеративной Республики Германии М. Эдерером, сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Цвета национального флага ФРГ

В ходе обсуждения вопросов международной политики рассматривались актуальные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также урегулирование конфликта в Сирии на основе резолюций СБ ООН и Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г.

Обсуждались перспективы разрешения внутриукраинского кризиса. Российской стороной был подтвержден безальтернативный характер Минских договоренностей, по которым Киев обязался предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в конституции Украины, принять закон об амнистии и провести местные выборы в соответсвии с другими пунктами Минских договоренностей.

Кроме того, стороны провели инвентаризацию двусторонней повестки дня. С российской стороны была подчеркнута необходимость реального изменения информационно-медийного фона в СМИ ФРГ по теме России, который сейчас является откровенно недружественным, антироссийским и способствует дальнейшему ухудшению отношений России и Германии.