Махачкала, 12 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Более 200 прихожан нескольких мечетей Хасавюрта доставили в отдел полиции накануне, 11 ноября, после коллективной молитвы. Самую масштабную акцию силовики провели на территории так называемой «больничной» мечети, передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дагиров Умар Мечеть в Хасавюрте

По словам очевидцев, сотрудниками полиции была перекрыта прилегающая к ней улица. Прихожан сажали в микроавтобусы, рядом стояли военные «Уралы». Работники мечети сообщают о доставлении в полицию порядка 200 человек и проведении силовиками аналогичных, но гораздо менее масштабных акций в других мечетях города, которые посещают салафиты.

Представитель салафитской общины города рассказал, что большая часть прихожан до сих пор находится в полиции. Их допрашивают, снимают отпечатки пальцев, спрашивают о родственниках и, возможно, будут ставить на профилактический учет. Родители и близкие прихожан также собрались возле здания полиции.

В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что не располагают информацией о случившемся.

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В столице Дагестана остаётся заблокированной мечеть на улице Котрова

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане задержания прихожан салафитских мечетей — не редкость. Так, в апреле текущего года в Махачкале 10 полицейских нарядов доставили в отделения более 200 прихожан мечети на улице Венгерских бойцов. По словам помощника имама, некоторым из них угрожали, что если они продолжат ходить в эту мечеть, их доставят вновь и сообщат об этом по месту работы или учебы.

На территории салафитской мечети на улице Котрова в Махачкале с ноября 2015 года дежурят сотрудники полиции. По словам ее прихожан, все это время они запрещают им входить в здание. В МВД Дагестана эту информацию опровергают, заявляя, что полицейские находятся там в рамках охраны общественного порядка.

До этого была предпринята попытка заменить имама этой мечети на священнослужителя из дагестанского муфтията. Прихожане не поддержали это решение, после чего вопрос назначения имама был оставлен на их усмотрение.