Москва, 11 ноября, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол действительно внесен в зеркальный санкционный список, сообщили журналистам в МИД РФ.

U.S. Consulate Vladivostok Майкл Макфол

Уточняется, что заявления Макфола о том, что причиной санкций против него являются его хорошие отношения с Бараком Обамой не соответствуют действительности. Майкл Макфол включен в санкционный список, «за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательный лоббист кампании давления на Россию».

Ранее Майкл Макфол в своем аккаунте в Twitter сообщил о том, что не сможет приехать в Россию, так как его включили в санкционный список за хорошие отношения с Бараком Обамой.