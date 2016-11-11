Тверь, 11 ноября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Деньги, которые выплатит Тверская область «Газпрому» в счет погашения долгов за поставленные ресурсы МУПам и предприятиям, имеющим государственную долю, будут направлены компанией на газификацию региона. Соответствующая договоренность была достигнута между губернатором Игорем Руденей и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Долги, которые будут выплачиваться, вернутся в Тверскую область в новых, дополнительных километрах газифицированных территорий», — сказал глава региона.

Также на встрече достигнута договоренность об организации правительством Тверской области и «Газпромом» совместного мониторинга стоимости услуг синхронизации, присоединения к газу для жителей населенных пунктов.

Игорь Руденя отметил, что во всех субъектах цены на присоединение домов к газу рознятся, от населения поступают обращения по этому вопросу. «Плюс ко всему, услуги компаний, которые аккредитованы в структурах «Газпрома», тоже отличаются по цене», — сказал губернатор.

Принято решение об ускорении процесса газификации в рамках реализации программы развития газоснабжения Тверской области до конца 2020 года. «Планируем в 2017 году нагнать отставание за 2012−2015 годы», — сообщил Игорь Руденя.

Отметим, что, по данным на августа 2016 года, долг Тверской области за потребленный газ составлял 12 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о планах «Газпрома» по строительству в регионе газопровода Ржев — Нелидово. Реализация этого проекта позволит газифицировать населенные пункты пяти районов области.