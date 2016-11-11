Москва, 11 ноября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Задержаны все четверо участников преступной группы, совершившей 8 сентября 2016 года в Москве разбойное нападение на автомобиль инкассаторов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Все четверо фигурантов являются уроженцами Северо-Кавказского региона, их возраст колеблется в пределах от 32 до 36 лет.

Первые двое преступников из этой группы были задержаны в конце сентября. В ходе обысков по месту их жительства был найден пистолет марки «ИЖ» и патроны к нему. Тогда же сотрудники полиции изъяли автомобиль марки «Газель», использованный в ходе нападения на инкассаторов.

Третий их соучастник, ранее судимый, был задержан 12 октября. Тогда же полицейские нашли более двух с половиной миллионов рублей, подлинность которых проверяется.

2 ноября оперативниками МУРа при поддержке сотрудников СОБР в московской гостинице задержали последнего фигуранта этого дела. В ближайшее время в отношении него будет назначена мера пресечения, тогда как все его сообщники уже находятся под стражей.