Прага, 11 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Словам экс-госсекретаря и экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон об ее отношении к России трудно поверить. В 2010 году незадолго до отъезда из России в интервью российскому телеканалу тогдашняя глава американской дипломатии при администрации президента Барака Обамы Хиллари Клинтон заявила ведущему Владимиру Познеру, что Америка хотела бы видеть Россию единой и сильной! Шесть лет спустя Клинтон говорит, что Россия является для США врагом номер один, который вмешивается в американские выборы, передает информационное агентство EuroZprávy (EZ).

На днях новым президентом США был избран противник легализации марихуаны, сторонник завсегдатаев церквей, противников абортов и формализации однополых отношений Дональд Трамп. Стоит ли ему верить? Не откажется ли он от своих заявлений, подобно тому, как сделала это Клинтон?

Ведь шесть лет назад Клинтон призывала к улучшению отношений между Россией и США, которое должно было выражаться в упрощении получения виз для туристов, студентов и ученых. Это было вскоре после того, как между президентами Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим установились относительно дружественные отношения. Клинтон на русском телевидении выражала тогда восхищение сильными лидерами, такими как Нельсон Мандела и отмечала, что мир нуждается в сильных голосах, которые в состоянии добиться позитивных изменений. Шесть лет спустя она почти в лицо начала называть Путина диктатором. Тем не менее, во время важнейших переговоров по Украине в Минске новый госсекретарь США Джон Керри дружески приветствовал белорусского диктатора Александра Лукашенко, который почем-то внезапно перестал восприниматься Западом как диктатор.

И сейчас — на президентских выборах в 2016 году — аудитория американских СМИ не поверила Клинтон и ее партии на слово и не повелась на наводящие социологические опросы, формирующие благоприятное отношение к ней граждан США. На выборах, к большому удивлению политтехнологов, чаша весов склонилась в пользу Трампа. И очень вероятно, что причина может быть именно в том, что избиратель просто перестал доверять словам Клинтон и выдвинувшей ее партии, добавляет EZ.