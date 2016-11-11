Берлин, 11 ноября, 2016, 20:28 — ИА Регнум.



Мышь

В России готовится законопроект, предусматривающий расширение применения свободного программного обеспечения в госучреждениях. Новый закон разрабатывается с целью более активного внедрения и использования свободного программного обеспечения в государственном секторе. Free Software по новому законопроекту должен пользоваться приоритетом по отношению к платному ПО, передает немецкий профессиональный журнал о высоких технологиях iX.

Как пишет издание, предпочтение в тендерах на поставку программного обеспечения для нужд госорганов будет отдаваться продуктам российских разработчиков. Это следует из текста законопроекта и информации на сайте Европейского фонда свободного программного обеспечения (Free Software Foundation Europe). Кроме того, при организации закупок софта заказчикам придется объяснять, зачем им может потребоваться коммерческое программное обеспечение, если для него существует бесплатный аналог на основе свободного ПО. Особенно если оно удовлетворяет техническим требованиям. В таких случаях закупка платного ПО может быть отменена. Кроме того, все продукты на основе свободного программного обеспечения должны быть лицензированы. разработчиков местных свободного программного обеспечения

Под «свободным программным обеспечением» в законопроекте понимаются лицензированные компьютерные программы с открытым исходным кодом, который пользователь может изменять по своему желанию при установке и в процессе эксплуатации. Россия еще в 2009 году первые озвучила планы по переводу компьютеров в российских школах и госучреждениях на программное обеспечение с открытым исходным кодом. В конце сентября 2016 года Москва объявила, что городские службы в будущем намерены обходиться без продукции компании Microsoft, добавляет iX.