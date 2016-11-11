Ижевск, 11 ноября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Дополнительные 13 тыс. доз вакцины от гепатита А поступят в Удмуртию до конца ноября текущего года. В связи с ростом заболеваемости власти республики выделили на закупку препарата 15 млн рублей, сообщает Udm-info со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Веру Данилову.

Вакцинация

Она отметила, что сезонный рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А наблюдается на территории республики второй год подряд. «У нас не проводилась плановая иммунизация детей и групп риска против вирусного гепатита А, и иммунная прослойка в республике не сформирована. До 2014 года у нас ситуация была очень благополучная. Превышение не наблюдалось. И заболеваемость была связана с завозом инфекции, с заражением за пределами Удмуртии», — сказала Данилова. По ее словам, в 2015—2016 годах ситуация изменилась, и возбудители заболевания циркулируют среди населения Ижевска.

В ноябре, в связи с сезонным фактором, количество заболевших снизилось на 20%. Но окончательно вирус пока не исчез, поэтому необходима иммунизация не только детского населения, но и групп риска: учителей, работников организаций питания и коммунальной сферы, пояснила Данилова. Также она добавила, что более 50% случаев заболевания выявлены путем лабораторных исследований, клинической картины у заболевших не наблюдалось.

По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, в течение 10 месяцев 2016 года в республике выявлено 333 случая заболевания вирусным гепатитом А. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 3,89 раза. В январе-октябре 2015 года число заболевших составляло 86 человек. Заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет с начала текущего года выросла в 2,28 раза. В 2016 году число заболевших составило 120 детей из 333 граждан, в 2015 — 52 ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в попытках установить причину вспышки гепатита А в Удмуртии чиновники перечисляли различные версии происходящего. В частности, изначально говорилось, что вирус занесен в республику с соседних территорий. Затем рассматривалась версия употребления некипяченой воды для питья. Однако, по результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами регионального управления Роспотребнадзора, вирусного гепатита А, энтеровирусов и ротовирусов в воде Ижевска не обнаружено. Теперь появилась версия о сезонном всплеске заболеваемости.

Министр здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин отмечал, что 83% заболевших проживают в Первомайском районе Ижевска. «При проведении расследования на базе нашей республиканской инфекционной клинической больницы 72% заболевших указали употребление некипяченой питьевой воды, это проживающие как раз в Первомайском районе, это то, что в народе называется район «Болото». Там постоянно идет подтопление, а там выгребные ямы. И поэтому мы постоянно говорим: воду кипятить», — говорил министр. Информация о росте числа заболевших гепатитом А дошла до главного федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Мусина, который потребовал разобраться, что стало причиной вспышки на территории республики. «Если это есть водный путь передачи, то меня некоторым образом удивили заявления Минздрава — люди пьют из колодцев. Назовите, сколько у нас в городе колодцев есть? И откуда они потребляют воду? Назовите реальные причины возникновения гепатита. Это не шутки», — возмущался Мусин.

Напомним, что о необходимости выделения средств на закупку вакцины с целью борьбы с ростом заболеваемости Данилова говорила еще в начале октября.