Ереван, 11 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Вопросы двусторонней повестки дня, в частности, активизации политического диалога, реализации совместных проектов в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах обсудили сегодня, 11 ноября, президент Армении Серж Саргсян и президент Украины Петро Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы Армении, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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«Стороны обсудили также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках международных организаций. Отметили важность проведения регулярных консультаций по чувствительным вопросам», — говорится в сообщении.

На сайте президента Украины уточняется, что президенты договорились рассмотреть сроки проведения очередного заседания совместной межправительственной украино-армянской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Президент Петр Порошенко выразил благодарность за содействие армянской стороны работе филиала Тернопольского национального экономического университета в Ереване.

«Особое внимание главы государств уделили взаимодействия между Украиной и Арменией в рамках ООН», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

После прихода к власти Порошенко в 2014 году, армяно-украинские двухсторонние отношения резко пошли на спад. С этого времени не было отмечено двухсторонних встреч на высшем уровне или хотя бы на уровне глав МИД.

Такое положение дел, скорее всего, связано с позицией Армении по воссоединению Крыма с Россией.

После референдума в Крыму, руководство Армении признало законность референдума. 19 марта 2014 года состоялся телефонный разговор президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина, в ходе которого армянский лидер заявил: «Референдум в Крыму стал примером реализации права народов на самоопределение путем свободного волеизъявления».

А 27 марта Армения проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины», в которой крымский референдум был назван не имеющим законной силы.

После этого чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Иван Кухта был отозван на родину для консультаций. А в июле 2015 года Кухта был отправлен в отставку. После отстранения Кухты нового посла до сих пор не назначали.