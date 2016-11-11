Вашингтон, 11 ноября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол считает, что он находится в санкционном списке Москвы, запрещающем его въезд в Россию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

U.S. Consulate Vladivostok Майкл Макфол

По его мнению, он внесён в этот список из-за своих хороших отношений с действующим президентом США Бараком Обамой.

Это не первое экстравагантное заявление чиновника Госдепа. Напомним, в день выборов президента США, 9 ноября, Майкл Макфол на своей странице опубликовал сообщение о вмешательстве в американский избирательный процесс президента России Владимира Путина. Позднее это сообщение было удалено, однако успело стать мишенью для шуток в соцсетях и СМИ.