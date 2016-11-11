Калуга, 11 ноября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. 536-й годовщине Великого стояния на Угре был посвящен III форум «Верим в Россию», который состоялся 11 ноября в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участие в форуме приняли губернатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства, представители органов власти города Калуги, Калужской митрополии, общественных организаций региона, делегации из районов области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На форуме «Верим в Россию» выступил калужский губернатор Анатолий Артамонов

Обращаясь к собранию, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что «история нашей государственности, начатая Рюриком, Вещим Олегом, Владимиром Красно Солнышко, имеет древние корни — более тысячи лет». Однако государственная традиция была прервана ордынцами на длительный срок. 11 ноября 1480 года в результате Великого стояния на Угре войско хана Ахмата повернуло назад, хан ушел с Угры, чтобы больше никогда не вернуться. «Наша Родина обрела независимость и завоевала государственный суверенитет», — подчеркнул Артамонов.

Он добавил: «На обломках Большой Орды родилось новое государство с центром в Москве, изначально большое и многонациональное. И в этом — наша сила. Этот день должен стать государственным праздником — Днем российской государственности».

В своем выступлении глава калужского региона также акцентировал внимание на личность Ивана Великого, который не только объединил русские земли вокруг Москвы, навсегда покончил с ордынским игом, но и успешно правил созданным им государством на протяжении 43 лет.

Анатолий Артамонов отметил: «Правление Ивана Великого — это объединение страны, это установление многосторонних союзных отношений с целым рядом государств, это появление титула «Государь всея Руси» и самого слова «Россия». Фигура этого правителя заслуживает особого уважения и признательности потомков».

Сейчас в России нет ни одного отдельного памятника этой выдающейся личности. В скором будущем он появится в Калуге. В настоящее время на сайтах областной телерадиокомпании «Ника», газет «Весть» и «Калужская неделя» жители региона могут проголосовать за место размещения монумента в областном центре.

Участники форума поддержали инициативу руководства области о присвоении статуса государственного праздника «День российской государственности» Дню Великого стояния на Угре, который ежегодно отмечается 11 ноября. Ранее предложение калужских властей о новом государственном празднике поддержали Калужская митрополия и многие местные национальные общины: дагестанская, грузинская, еврейская, украинская, сербская.

Инициатива проведения форума принадлежит региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», областным министерствам — внутренней политики и массовых коммуникаций, а также культуры и туризма.