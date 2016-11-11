Москва, 11 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Киев обязан объясниться по поводу маниакального заявления Службы безопасности Украины о том, что Россия якобы намерена организовать на Украине массовые акции протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция

«Этот лживый выпад в отношении России направлен на то, чтобы отвлечь украинское общество от внутренних проблем, созданных киевским режимом, поставившим украинцев на грань выживания», — считает парламентарий.

Любой уважающий себя эксперт подтвердит, что сведения, которые в Службе безопасности Украины пытаются представить как информацию о готовящихся беспорядках, являются грубой фальшивкой, уверен депутат.

«Этот информационный вброс сделан с целью заранее назначить в лице России виновных в обостряющейся обстановке на Украине. Очевидно, что бездарная, преступная политика администрации Порошенко скоро доведет ситуацию на Украине до экономического и политического коллапса, который способен взорвать украинское общество. Но винить в этом имеет смысл только тех, кто обманом и силой оружия захватил власть в стране, чтобы вытягивать из Украины последние жизненные силы, паразитируя на хаосе, крови и воровстве», — заявил Железняк.

В СБУ Украины заявили о получении оперативных данных, которые якобы раскрывают планы Российской Федерации по масштабной дестабилизации ситуации на Украине, старт которой запланирован на 15 ноября 2016 года.