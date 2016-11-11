Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Станция петербургского метрополитена «Невский проспект», закрытая днем из-за обнаруженной бесхозной коробки, работает в обычном режиме, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Напомним, станция метро «Невский проспект» была закрыта для пассажиров 11 ноября в 15.39 после обнаруженной безнадзорной подозрительной коробки. Поезда метро следовали мимо нее без остановки. После проверки коробки, в которой оказался лишь пустой пакет, станция «Невский проспект» снова была открыта.