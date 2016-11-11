Минск, 11 ноября, 2016, 19:51 — ИА Регнум.



Marc Veraart Хатынь

В Оттаве 9−10 ноября прошли белорусско-канадские межмидовские консультации, в ходе которых были обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-канадских политических и экономических отношений.

Делегацию официального Минска возглавил начальник управления Америки МИД Белоруссии Олег Кравченко, а канадскую — начальник управления Восточной Европы и Евразии МИД Кевин Рекс.

«Состоялись встречи Кравченко с представителями государственных органов Канады, в том числе канадского внешнеполитического ведомства. В ходе встреч стороны обсудили возможности интенсификации двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», — сказано в официальном сообщении.

Кравченко выступил также в Монреале на семинаре по сотрудничеству с Евразийским союзом, прошедшем по инициативе Канадской ассоциации деловых связей с Евразией. «Начальник управления Америки МИД Белоруссии также выступил перед преподавателями и студентами Оттавского университета с лекцией об истории, современной жизни и международных отношениях Белоруссии», — проинформировало министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада принимала активное участие в режиме политических и экономических санкций, выражая солидарность с США и Евросоюзом. Канада приютила немало эмигрантов, в том числе бежавших от правосудия карателей, оставивших кровавый след в Белоруссии. В мае 2015 года в своём доме под Монреалем умер местный пасечник Владимир Катрюк — последний участник карательной акции в белорусской деревне Хатынь, жители которой были заживо сожжены осенью 1943 года. Согласно свидетельским показаниям, Кастрюк конвоировал белорусских крестьян — преимущественно женщин, детей и стариков в сарай и стрелял по нему, когда жертвы пытались вырваться из пламени.

Канадское правительство (Стивена Харпера) отказало Следкому РФ выдаче Катрюка на основании возбуждённого в отношении его уголовного дела. До этого, в 1999 году канадский суд рассматривал доказательства преступной деятельности карателя, собранные израильским Центром Визенталя. Канадское законодательство позволяет не выдавать тех, кто совершил военные и другие преступления за пределами её территории.