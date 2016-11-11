Москва, 11 ноября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Личность Георгия Петровича Щедровицкого занимает особое место в истории отечественной науки. Советский и российский философ и методолог, общественный и культурный деятель, создатель системо-мыследеятельностной методологии, основатель и лидер Московского методологического кружка. О творческом наследии отца, о перспективах «методологического движения» корреспондент ИА REGNUM побеседовал с сыном Георгия Петровича — известным российским методологом Петром Щедровицким.

Andrei Schutt Георгий Щедровицкий (в центре). Обнинск. 1988

ИА REGNUM : Творческое наследие Георгия Петровича Щедровицкого разнообразно. Какие его идеи, на Ваш взгляд, особо востребованы сейчас?

Московский логический кружок сложился в начале 1954 года в качестве неформального объединения представителей различных социальных наук и философии. Центральными фигурами стали молодые философы — А. Зиновьев, Б. Грушин, М. Мамардашвили и Г. Щедровицкий. Сегодня их имена широко известны и в Росиии и за её пределами. На первых этапах кружок выступил как площадка междисциплинарных дискуссий об устройстве «мышления» и задачах построения новой логики.

С конца 50-х годов лидером кружка (а позднее — выросшего на его основе методологического движения) стал мой отец. В течении 40 лет — вплоть до смерти Георгия Щедровицкого в 1994 году — кружок выступил в качестве инициатора нескольких различных программ исследования мышления. В конце 50-х годов была сформулирована программа исследования мышления как деятельности. В начале 60-х центр разработок сместился в сторону проблем «рефлексии», а в конце 60-х на переднем крае оказались процессы «понимания» и «коммуникации». В 1961 годы Георгий Щедровицкий провозгласил в качестве основной задачи и миссии ММК — разработку новых технологий мышления. Эта задача не менее актуальна и сегодня — через 55 лет.

В отечественной истории можно найти только один пример столь длительного существования интеллектуального кружка и развернувшегося вокруг его деятельности движения — это кружок «славянофилов», который просуществовал 35 лет.

Кружок, в который в разные годы входили от нескольких десятков, до нескольких сотен активных представителей различных сфер деятельности и областей знания, оказал существенное влияние на ряд социо-культурных движений, в числе которых стоит прежде всего упомянуть собственно «методологическое», «системное» и «игровое».

В 1979 году на основе разработок ММК был создан метод решения проблем в условиях неполной информации и коллективного действия, который получил название «организационно-деятельностных игр» (далее — ОДИ). В дальнейшем этот метод широко применялся как для решения сложных проблемных ситуаций — от атомной энергетики до городского развития, так и в педагогической практике на разных уровнях.

Среди известных участников и последователей ММК: Н. Алексеев, О. Генисаретский, В. Лефевр, В. Розин, В. Дубровский, А. Раппопорт, В. Литвинов, В. Жегалин, Ю. Громыко, С. Попов, В. Христенко, А. Волков, В. Никитин, П. Малиновский, А. Зинченко, А. Реус, О. Алексеев и многие другие. Наиболее широкое распространение получили разработки в области теории и методологии обучения (с начала 60-х годов), методологии проектирования (с середины 60-х годов) и методологии управления (с конца 60-х годов).

ИА REGNUM: Есть ли теперь аналоги Московского методологического кружка? Нужен ли такой формат научного общения сегодня?

В настоящий момент центром популяризации идей ММК является «Научный фонд «Институт развития имени Г. П. Щедровицкого». Он ведёт обширную издательскую программу, ежегодно проводит Чтения памяти Г.П. Щедровицкого. За последние годы вышел ряд систематических работ, посвящённых анализу основных идей ММК, ключевых достижений этой отечественной школы мысли.

В деловую Сеть Фонда входит несколько тысяч активных участников, ведущих исследования и разработки в различных областях практики. Через ОДИ прошло более 100 тысяч человек, что сопоставимо по численности с охватом других зарубежных и отечественных технологий организации коллективной работы — мозговых штурмов, синектики, деловых игр, форсайтов, ТРИЗа и т.д.

ИА REGNUM: Георгий Петрович воспитал целую плеяду «звезд» отечественной методологии. А среди молодежи есть продолжатели, и что нового они внесли в деятельностный подход?

Что касается меня, то я принадлежу к третей генерации ММК. Мой отец родился в 1929 году, я — в 1958 году. Я пришёл в кружок в 1976 году и с тех пор уже 40 лет развиваю программы, разработанные в ММК. За это время выросло ещё по крайней мере одно поколение последователей системо-мыследеятельностной методологии.

Если мы посмотрим на другие традиции философской и методологической мысли, то многие из них сформировались ещё в середине или последней четверти Х1Х века. Например, так называемая «Австрийская экономическая школа» родоначальником которой считают К. Менгера или школа исторической социологии, которая начинает свой отсчёт с революционных работ русского историка М. Кулишера. Эти «кружки» и школы гордо несут исходные идеи и подходы уже семь поколений. Нам есть к чему стремится.

Безусловно, каждое поколение ставить перед собой новые задачи, отражающие особенности данного исторического этапа. Это даёт надежду, что в данной области в России восстанавливается поколенческая логика накопления, воспроизводства и развития знания.