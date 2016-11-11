Египет, 11 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Египетская полиция гранатами со слезоточивым газом разогнала две антиправительственные демонстрации в провинции Бухейра на севере страны, сообщает газета Al-Ahram.

M. Soli Египетская полиция

По ее информации, египетские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестацию под антиправительственными лозунгами в населенном пункте Хуш-Иса, а так же для разгона демонстрации, пытавшейся пройти по главной улице города Кафр эд-Дивар. По сообщениям полиции, в обоих случаях никто из демонстрантов не пострадал. В городе Кафр эд-Дивар полиция арестовала около двух десятков человек за призывы к беспорядкам.

Сообщается, что обе акции были организованы сторонниками запрещенной в Египте и в России исламистской организации «Братья-мусульмане», однако МВД Египта приняло превентивные меры для недопущения несанкционированных митингов и шествий.

«Братья-мусульмане» намерены организовать общенациональную акцию против действующей власти, которую они называют «революцией преодоления 11/11» или «днем насилия».

В связи с этим улицы Каира патрулируют дополнительные полицейские наряды, улицы и площади города контролируют спецподразделения МВД. Каирская площадь Тахрир закрыта для движения транспорта. Усиленные режим безопасности соблюдается в международном аэропорту египетской столицы.

«Братья-мусульмане» (запрещена в России) ведут вооруженную борьбу за «чистый ислам» с момента создания салафитской организации Хасаном аль-Банной в Египте в 1928 году. На сегодняшний день организация имеет значительное влияние в Палестине, Иордании, Египте, Сирии и других странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Исламисты стали широко известны во время так называемой «Арабской весны» — во время переворота 2011 года в Египте к власти в стране пришел лидер «Братьев-мусульман» (запрещена в России) Мохаммед Мурси. В 2013 году он был низложен военными, организация запрещена египетским судом.

Новый президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси считает искоренение радикальной пан-исламистской организацией «делом чести», и намерен довести борьбу с влиянием «Братьев-мусульман» до конца.