Минск, 11 ноября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Двустороннее сотрудничество в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов обсудили 10 ноября посол Белоруссии в Арабской Республике Египет Сергей Рачков с Министром нефти и минеральных ресурсов этой страны Тариком Моллой, проинформировала 11 ноября пресс-служба МИД Белоруссии.

Пресс-служба МИД Белоруссии

«Египетская сторона выразила заинтересованность в использовании опыта Белоруссии в осуществлении геологоразведочных работ. Достигнута договоренность по задействованию белорусской карьерной техники в рамках реализации проекта «Золотой треугольник» по разработке полезных ископаемых в Египте», — сказано в кратком сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская госкомпания «Белоруснефть» пыталась осваивать иранское месторождение «Джофеир», однако не справилась с контрактными обязательствами. После этого, благодаря договорённостям Александра Лукашенко с Уго Чавесом, белорусский госконцерн «Белнефтехим» развернул деятельность по геологоразведке и содействию в нефтедобыче в Венесуэле.