Челябинск, 11 ноября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Пикет противников действующего предприятия, выпускающего цинковые белила в поселке Магнитка Кусинского района, прошел сегодня, 11 ноября, в центре Челябинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Флора и путти

Мероприятие состоялось на Алом Поле возле памятника Ленину, на традиционном для проведения протестных акций месте. 15 жителей поселка Магнитка развернули большие транспаранты и в течении часа демонстрировали их немногочисленным прохожим. Требования пикетирующих были конкретными: «Нет заводу цинковых белил в поселке Магнитка». На одном из плакатов была надпись о требовании аудиенции у губернатора.

Участники заявляют о необходимости недопущения возобновления работы предприятия. В июле 2016 года там случилась авария, в результате чего произошёл выброс, который ощутили практически все две с половиной тысячи жителей поселка. Пострадал урожай, люди стали болеть, у многих обострились хронические заболевания дыхательной системы.

«Руководство производственного предприятия ООО «Проминдустрия» заявило, что произошел технологический сбой, который будет устранен и больше не допущен» — сообщили пикетирующие, — но мы им не верим». В настоящее время, по уверению участников протестной акции, на предприятии ведутся работы, по завершению которых производство возобновится и будет производить еще больший объем, а значит, выбросы будут осуществляться на жителей поселка.

Один из организаторов мероприятия Надежда Гузеева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что люди самоорганизовались и приехали из Магнитки своим ходом, на собственных автомобилях, так как видят, что производство, несмотря на официальные заверения о приостановке, периодически запускается и работает.

«Мы проводили собрание в Магнитке 25 сентября, писали во все инстанции, начиная от местной прокуратуры до областной, и до губернатора, но к сожалению на наши заявления не реагируют. Например, предприятие, несмотря на незаконную врезку, газ продолжает поступать, значит и производство работает. Но хорошо, что мы сегодня узнали в областной прокуратуре о проведении 22 октября у нас в районе суда. На предприятие подала в районный суд наша же районная прокуратура, в связи с нарушениями в документации. А также из-за незаконной врезке, из-за того, что не было публичного обсуждения, а главное заявили не тот класс вредности этого предприятия, его занизили», — сообщила Надежда Гузеева.

Жительница Магнитки отметила, что 14 октября в адрес губернатора были направлены 2 тыс. 300 подписей против работы предприятия, но ответа отправители пока не получили. Протестовать против вредного производства жители намерены до полной победы. По словам активистки, участники не против производства как такового, но рабочие места получат единицы, а проблемы с экологией — все.

Отметим, проблемой производственным выбросом, произошедшим летом 2016 года, озаботились в руководстве заповедника — национального парка Таганай, с которым неподалеку располагается цех. На территории промплощадки ООО «Проминдустрии» побывала комиссия из представителей нацпарка и Министерства экологии Челябинской области. Тогда представитель заместителя директора ООО «Проминдустрия» Игорь Ганькин пояснил, что виной загрязнения стал человеческий фактор.

«Наш сотрудник хотел отремонтировать фильтр и отключил его, в результате чего смесь, которая должна была улавливаться, направилась прямо в трубу, а затем — в воздух. Впредь мы намерены исключить возможность повторения подобного, для чего в конструкции трубы, фильтров и дымососов внесены технические изменения. Кроме того, мы приобрели и установили и дополнительный генератор на 90 киловатт, чтобы обеспечить бесперебойную работу печи даже при отключении электроэнергии», — сообщил Игорь Ганькин.

Напомним, 3 августа 2016 года в городе Аша были сорваны общественные слушания по вопросу строительства ветки ж/д путей для обеспечения транспортировки марганцевого известняка. Люди в здании школы №2 города Аша устроили протест, на котором скандировали «Марганцу — нет!». Слушания были отложены на неопределенный срок.

В апреле 2016 года в поселке Сулея, Саткинского района, более 300 человек местных жителей вышли на протест против строительства цеха по производству химических удобрений. В общем собрании по вопросу функционирования цеха собралось свыше 1000 человек. Жители высказались против строительства, при одном проголосовавшем — за.

В конце 2015 года жители Троицка вышли на акции протеста против строительства в черте города металлургического цеха, по производству ферромарганцев. В общем собрании жителей по вопросу запуска производства участвовало свыше двух тысяч человек. На устроенном волеизъявлении свыше 1500 троичан высказалось против постройки, лишь восемь человек — за.

Добавим, в Челябинской области многие городки, поселки и близлежащие к ним деревни уже много лет пребывают без каких-либо существенных производств, а люди вынуждены вахтовыми способами искать себе работу по всей области и за ее пределами, постоянно кочуя от места работы к дому, и обратно. Но даже в таком положении жители не желают строительства предприятий, несущих загрязнения. Все понимают, что коренным образом подобные производства проблему безработицы не решат, зато в ввиду разгрома системы здравоохранения, большинство обретет лишь дополнительные жизненные неурядицы.