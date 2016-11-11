Тамбов, 11 ноября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин оценил потенциал производства титана в Тамбовской области, пишет «Российская газета». На встрече в Кремле губернатор Александр Никитин рассказал, что ученые обнаружили в регионе самое крупное в России месторождение ильменит-рутил-циркониевых песков. А это исходное сырье для производства титана. Одно из предприятий «Ростеха» уже получило разрешение на работу на месторождении, и губернатор попросил помочь ускорить проведение исследовательских работ. Владимир Путин поручил подготовить соответствующее обращение совместно с «Ростехом».

ИА REGNUM СМИ Тамбовской области

«Тем более, что поставки с Украины циркония и ильменита прекратились. Одно из производств в Крыму, к сожалению, сейчас не имеет ресурсной и серьезной сырьевой базы, имеет приостановку определенной деятельности. Тамбовская область могла бы обеспечить хорошее производство», — сказал тамбовский губернатор Никитин. По его словам, окупаемость проекта составит порядка 4−5 лет при общих инвестициях в 12,5 млрд рублей, уточнил он.

Проблема стоимости проездных билетов для них на пригородные автобусы решена. В связи с поручением Министерства финансов об оптимизации расходов, с 1 ноября была серьезно повышена стоимость проездных билетов для студентов на пригородные автобусы. Студенты обратились к губернатору за поддержкой: Александр Никитин дал поручение найти возможность сохранения льготы для студентов. В результате с 1 декабря стоимость проезда относительного октябрьского постановления будет существенно уменьшена. В частности, при проезде на расстояние от 26 до 30 километров стоимость проездного будет снижена более чем на 500 рублей, пишет «Тамбовская жизнь».

О нескорой «скорой» рассказала «Комсомольская правда. Черноземье». Шокирующий случай произошел в Тамбове. В ста метрах от станции скорой помощи лежал мужчина, пока к нему ехали врачи. Он внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой. Потекла кровь. Оказалось, пострадавший получил перелом основания черепа. Неравнодушные прохожие вызвали «скорую», однако ждать помощи медиков пришлось долго. Возмущенные тамбовчане сняли процесс ожидания на видео, которое теперь гуляет по Сети. К счастью, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в больнице. В управлении здрвавоохранения области нарушений в действии врачей не нашли. Якобы они добрались до пациента за 18 минут. По версии медиков, им неправильно указали адрес.

«Житье-Бытье» продолжает следить за другой резонансной ситуацией. Связана она со строительством дорог в Знаменском районе. По данным прокуратуры, подрядчик в полном объеме получил средства за строительство двух дорог, стоимость двух контрактов составила 119 млн рублей. Однако жители сел Михаиловка и Борозда новых дорог так и не увидели. Ситуацию попытался разъяснить нынешний глава Тамбова Юрий Рогачев, который на момент перечисления денег являлся главой администрации Знаменского района. По его словам, деньги потребовались строителям для покупки материалов, поэтому их и выплатили в полном объеме.

После разразившегося скандала администрация Знаменского района в досудебном порядке потребовала вернуть выплаченные дорожникам деньги, а также неустойку, штрафы и пени. На минувшей неделе стало известно, что это требование подрядчик выполнил. «125 млн рублей подрядчиком возращены, из них 119 млн — это сумма двух контрактов, а 6 млн — неустойка, штрафы, пени, — пояснил заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. — Кроме того, уже в судебном порядке будут взысканы деньги за недельную просрочку по претензии, которая образовалась в связи с необходимостью концентрации большой суммы финансов».

Деньги, по данным региональной администрации, уже поступили в район. Правоохранительные органы продолжают разбирательство.

Жителям Тамбовщины предлагают принять участие в программе «Дальневосточный гектар», которая начнет действовать с 1 февраля будущего года. «Житье-Бытье» рассказало читателям, что на имя главы администрации области Александра Никитина поступило письмо от губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Он приглашает желающих стать участниками программы по переселению на территорию Дальневосточного федерального округа.

«Российская газета» обратилась к теме предстоящего Нового года. Высеченная изо льда пятиметровая ледяная скульптура тамбовского волка станет символом новогодних празднеств. Статую установят на площадке перед спорткомплексом «Кристалл» к 10 декабря, дню начала новогоднего марафона. Как известно, 2017 года Тамбов будет встречать в статусе новогодней столицей России. 10 декабря проект «Новогодняя столица России» будет торжественно представлен на площадке у ДС «Кристалл». Состоится открытие зимней резиденции Деда Мороза, подъем флага, установка ледяного символа праздника, встреча делегации из Якутии, которая привезет холод, начнет работу съезд Дедов Морозов из разных регионов и стран, будет поставлен рекорд на самый большой хоровод и многое другое.

Знаковые мероприятия в Новогодней столице будут проходить каждую субботу. Так, 17 декабря состоится праздник Снегурочек. 24 декабря будут торжественно открыты новогодние площадки и дан старт новогоднему квесту — город будет символично украшен в разных местах, где нужно сфотографироваться, чтобы получить специальный приз. 25 декабря в Тамбове представят большую коллекцию ледяных скульптур, которые украсят весь парк Дворца Асеевых. А на 31 декабря на специальном поезде в Тамбов прибудет российский Дед Мороз. Он объедет весь город, посетит все праздничные площадки и социальные учреждения. Шествие Деда Мороза будет сопровождать выступление ансамбля барабанщиков, уличного театра, сказочных персонажей. Внести свою лепту в праздничное убранство Тамбова может любой желающий. Организаторы планируют объявить конкурс на лучшее украшение домов и балконов, а предпринимателям предлагают посоревноваться в украшении витрин. Символом Новогодней столицы станет тамбовский волк.

Тему летнего детского отдыха поднял «Коммерсант». На его организацию в Тамбовской области в текущем году было потрачено более 350 млн рублей. В прошлом году на эти цели было потрачено на 7,3% меньше — 338,1 млн рублей. На территории региона минувшим летом функционировало 600 различных организаций отдыха, из них 29 — стационарные (22 загородных лагеря и 7 лагерей при санаториях). В 2016 году всеми формами отдыха было охвачено 61,2 тыс. детей, что составило 67% от общей численности детей школьного возраста в регионе. Средняя стоимость путевок в загородные лагеря продолжительностью смены 21 день составила 13,51 тыс. рублей — на 7% выше, чем в 2015 году (12,6 тыс. руб.).

Об обеспечении жильём многодетных семей рассказала «Комсомольская правда. Черноземье». По данным издания, за последние два года более 3 тысяч семей получили земельные участки для строительства домов. Региональные власти намерены обеспечить землей все многодетные семьи, которые хотят построить для себя просторный, красивый и уютный дом. Благодаря сотрудничеству между администрацией Тамбовской области и Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС), эта работа заметно активизировалась. Под застройку был выделен участок земли площадью 364 гектара, прилегающий вплотную к областному центру. Ранее земли находились в федеральной собственности. Сегодня это микрорайон Майский, в котором будут проживать почти 14 тысяч человек. Помимо индивидуального жилищного строительства здесь ожидается возведение детского сада, школы, врачебного участка, а также обустройство парковой зоны.

«Тамбовская жизнь» проинформировала местных потребителей ЖКУ о том, что в их интересах норму на электроэнергию вводить не будут. Глава региона Александр Никитин принял решение не устанавливать социальную норму потребления электроэнергии населением области. История вопроса о социальной норме потребления электроэнергии началась в 2014 году. Первоначально в соответствии с федеральным законодательством ее планировали установить до 1 апреля 2014 года. Затем отложили до 2016 года. Речь идет об установлении определенной величины потребления электроэнергии из расчета на одного человека. Сверхнормативное потребление оплачивается по тарифу с повышающим коэффициентом. То есть для некоторых потребителей платежи за электричество могут повыситься.

«Предварительный анализ последствий введения социальной нормы показал, что не удастся достичь видимого экономического эффекта, зато это приведет к усложнению расчетов и увеличению затрат на данную работу. В то же время население может получить дополнительные проблемы. Поэтому губернатор Александр Валерьевич Никитин принял взвешенное, гуманное решение. И общественность его поддержала», — прокомментировала начальник областного управления по регулированию тарифов Светлана Варкова.

«Комсомольская правда. Черноземье» рассказала об уникальном проекте Тамбовщины. В мае 2005 года, к 60-летию Великой Победы, в селе Верхоценье торжественно был открыт мемориал, на гранитных плитах которого золотом были высечены имена всех жителей села, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Тогда никто не предполагал, что это событие положит начало всенародной акции по увековечению памяти наших героев-земляков. За 11,5 лет в разных уголках области было возведено сто мемориальных комплексов. Юбилейный — сотый — был открыт в селе Шульгино Мордовского района. На гранитных плитах мемориала появилось 336 имен жителей села.

«Наш город Тамбов» напомнил читателям об интересных монументах и памятниках, установленных в Тамбове за последние годы. В их числе — Триптих «Стена памяти», открытый в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Композиция состоит из трех картин: «Милосердие», «Зоя» и «Хлеб — фронту», каждая из которых собрана из портретов тамбовчан, воевавших или трудившихся в тылу в военные годы. Автор композиции — фотохудожник, член Союза дизайнеров России Игорь Пшеницын. Уникальность замысла состоит в том, что в создании мемориала приняли участие тысячи жителей области, присылавшие в оргкомитет фотографии своих родных и близких, сражавшихся за Победу на фронте и в тылу. Всего было прислано около 17 тыс. снимков. Пожалуй, это и был главный эффект, которого достиг мемориал, — множество живых откликов современников.

Еще один монумент — памятник российско-французской дружбе, посвященный солдатам вермахта французской национальности, которых взяли в плен и которые умерли в тамбовских лагерях для военнопленных. Идея появления памятника принадлежит жителям французских провинций Мозеля и Эльзаса. Композиция символизирует единение русского и французского народов. Во Франции находится такая же статуя, только ее размер превышает копию, установленную в Тамбове, в два раза.