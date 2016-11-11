Воронеж, 11 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Воронеже на врача больницы «Электроника» в его кабинете напал мужчина с ножом, передает портал «РИА Воронеж» со ссылкой на информацию УМВД России по Воронежской области.

KAZ Vorpal Нападение с ножом

Мужчина был недоволен тем, что его 21-летнюю дочь долго не принимали врачи. Он с ножом в руке ворвался в один из кабинетов. Пострадавших нет — по свидетельствам очевидцев, врачи с пациентами закрылись в соседнем кабинете и просидели там, пока не приехали полицейские. Инцидент произошел 9 ноября.

Пока о мужчине и его дочери дополнительных сведений нет. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.