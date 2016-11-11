Вашингтон, 11 ноября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Объединять усилия с Россией или сотрудничать с ней в Сирии нельзя до тех пор, пока Россия «не начнет поступать правильно», заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу СBS.

USAG- Humphreys Эштон Картер

По мнению Картера, Россия намеревалась в Сирии бороться с терроризмом и помочь отстранить Асада от власти, но почему-то ничего из этого не сделала. Шеф Пентагона констатировал, что Россия помогает Дамаску, что лишь сильнее разжигает сирийскую гражданскую войну.

Картер подчеркнул, что именно эти действия России не позволяют США сотрудничать с ней. По словам главы Пентагона, Россия «не делает то, что нужно нам».

Напомним, достигнутые договоренности по двустороннему сотрудничеству России и США по урегулированию сирийского кризиса, были отменены американской стороной, потребовавшей многосторонних договоренностей с так называемой «умеренной сирийской оппозицией». В Кремле с тех пор неоднократно отмечали, что Вашингтон до сих пор не смог отмежевать «умеренную» оппозицию от террористических группировок. Российское руководство считает, что пока это не будет сделано, выходить на какое-то политическое урегулирование невозможно.