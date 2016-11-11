Саранск, 11 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. В Саранске ПАО «Биохимик» в партнерстве со специалистами Мордовского государственного университета планируют создать научно-производственный и инжиниринговый центр по разработке новых видов антибиотиков. Вопросы реализации проекта, а также дальнейшего развития предприятия обсудили глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор предприятия Борис Швецов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Лаборатория

В настоящее время в России нет научно-производственных объединений, которые бы оказывали комплексный инжиниринг по созданию и внедрению новых лекарственных препаратов. Центр в Саранске будет призван решать задачи импортозамещения, снижения импортозависимости от зарубежных производителей лекарств. Реализация этого значимого для страны проекта будет проходить в несколько этапов. Планируется, что в 2018 году инжиниринговый центр выйдет на государственную регистрацию новых препаратов. А на рынок их начнут выводить к 2020 году.

Кроме того, руководитель предприятия доложил о строительстве нового производственного корпуса, его возведение началось в июне этого года. Ввести объект в строй должны в 2017 году. В новом здании будут производить жидкие стерильные лекарственные средства в различных формах.

Напомним, в 2015 году ПАО «Биохимик» перешло к новому собственнику. Сейчас предприятие работает стабильно: растут объемы производства, зарплата, создаются новые рабочие места. Завод выпускает более ста наименований лекарств, 70% из которых включены в перечень жизненно необходимых. В этом году предприятие рассчитывает выпустить продукции на 2,5 млрд рублей.