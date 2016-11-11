Минск, 11 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 11 ноября состоялась церемония подписания представителями правительств Кубы и Белоруссии протокола к двустороннему межправсоглашению о взаимных поставках от 24 июня 2014 года, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Mfa.gov.by Подписание межправительственного протокола

Реализация белорусско-кубинского соглашения о взаимных поставках направлена на дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие и осуществление взаимообмена товарами для обеспечения сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения, а также экономической кооперации, отметили в МИД Белоруссии. Документ подписали замминистра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков и посол Кубы в Белоруссии Херардо Суарес Альварес.

«Подписание протокола к указанному соглашению позволит сторонам расширить перечень поставляемых товаров и оперативно решать вопросы отгрузки сельскохозяйственной и автомобильной техники и запасных частей к ней в Республику Куба и высокоэффективных биотехнологических лекарственных средств кубинского производства, а также обеспечить полноту и своевременность взаимных расчетов», — заявил Шестаков по итогам подписания протокола.

Он отметил, что в результате совместных усилий республики «имеют положительную динамику сотрудничества в торгово-экономической сфере». За январь-сентябрь 2016 года объем двусторонней торговли составил почти $64 млн — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Кубы с СССР снизился в конце 80-х и остаётся на низком уровне с постсоветскими республиками. Официальный Минск заинтересован в поставках продукции машиностроения на Кубу и помощь в этом оказывает российское агентство ЭКСАР