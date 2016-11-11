Чебоксары, 11 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. На Чувашию снова обрушился ледяной дождь. Больницы, аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, власти проводят совещания и констатируют последствия. В связи с гололёдом в травмпункты уже обратились около 500 травмированных, произошло ЧП в аэропорту Чебоксар, на дорогах регистрируют рост аварий, в школах отменяют уроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Покрываются ледяным панцирем даже камни

В Чебоксарах ледяной коркой покрылось практически всё на улице — машины, здания, дороги, деревья. Непогода сплотила чебоксарцев: горожане стараются не ходить поодиночке, используют в качестве помощи для передвижения перила, скамейки, другие подручные сооружения и даже собак, подсказывают прохожим менее «гололёдные» пути и не стесняются просить о помощи — даже если помогающему она нужна не меньше. И, шутя, советуют друг другу — брать с собой коньки, так как по улицам из-за гололёда можно только ездить.

Напомним, во второй раз за последние два года на Чебоксары обрушился сильный ледяной дождь. Как и 17 октября 2014 года, нынешний дождь при минусовой температуре воздуха привел к серьезным последствиям. Как ранее сообщало ИА REGNUM, травмпункты в Чувашии работают в усиленном режиме. В больницы Чебоксар и Новочебоксарска обратились 474 человека, в том числе 40 детей. Регистрировались травмы разного характера — переломы, растяжения, ушибы. Госпитализирован 31 человек. Также произошло 13 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Из-за гололёда отменили занятия в школах для учеников 1−4 классов в Чебоксарах, Шумерле, Чебоксарском, Шумерлинском и Аликовском районах. Ранее из-за оледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чебоксар приземлившийся самолет выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет, по данному факту проводится проверка. В том числе проверяется «неоперативная работа» коллектива аэропорта.

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Как сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, из-за погодных условий к 9 утра в республике наблюдатели зафиксировали гололёд толщиной 7 мм. Предстоящей ночью ожидаются минусовые значения температуры, и необработанные реагентами тротуары снова станут очень скользкими. Как ожидается, в выходные дни, 12−13 ноября, в Чувашии пройдет небольшой снег при температуре воздуха 0…-5 градусов мороза. В начале следующей недели придут первые этой зимой довольно крепкие морозы. Поэтому существенного улучшения сцепных свойств дороги за счет изменения погодных условий пока не предвидится. По предварительным прогнозам, ледяных дождей в ноябре больше не будет. Но в декабре тепло снова может вернуться.

Ледяной дождь в Чувашии в 2014 году

Синоптик-любитель напомнил, что на этой неделе переохлажденный дождь в Чувашии прошел уже во второй раз после 8 ноября. А до этого замерзающие осадки отмечались лишь зимой 2014−2015 года. Еще раньше ледяной дождь в Чебоксарах прошел 14−18 декабря 2013 года. Диаметр гололедных отложений тогда достиг 4 мм. Для сравнения: после ледяного дождя 2014 года толщина льда на проводах и деревьях составляла 20 мм и сохранялась в течение 10 дней. Замерзающие осадки были отмечены также в 2009, 2011 и 2012 годах.